Sofía Vergara ha confesado en el podcast de Vicky Martín Berrocal qué necesita para ser feliz. "Dinero, me encanta", ha destacado la actriz, que ha desatado las risas de la diseñadora, pero, ha apuntado: "No solo por comprar, que es espectacular, pero también para poder ayudar, crear y ser una mujer independiente, que no le debo nada a nadie". "No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando lo tienes", ha insistido la actriz.

Por otro lado, Sofía Vergara ha desvelado que le encantaría tener un novio español y ha explicado qué debe tener para conquistarla: "Que tenga hijos, que sea ya cincuentón, que esté feliz con su carrera, que tenga éxito...". Además, la actriz habla sobre el dinero que debe tener su nueva pareja: "No tiene que tener más plata que yo, pero sí igual. Si tiene más, bien recibido, no me voy a quejar, pero menos no".

Alfonso Arús explica las palabras de la actriz sobre que quiere que su pareja ya tenga hijos y es que el motivo de su separación de Joe Manganiello. Y es que el actor quería ser padre mientras la actriz, que ya tiene un hijo, se negaba, lo que terminó afectando a la pareja y separándola.