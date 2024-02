Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones de Sebastián Yatra en el podcast de Vicky Martín Berrocal: "Ha dejado titulares que pasarán a la historia". Y es que el cantante ha asegurado que siempre ha sido fiel por naturaleza: "Mi máximo de relaciones ha sido un año, pero si tuviera una relación de más tiempo no sé cómo lo podría aguantar porque me daría ganas de ser infiel". "Aunque estuviera enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", ha insistido el artista.

"No salgo de fiesta porque me puede gustar alguien", ha reflexionado Sebastián Yatra sobre la posibilidad de salir de fiesta teniendo pareja. Además, el cantante ha asegurado que podría tener una relación abierta: "No veo descabellado en algún momento de mi vida tener una relación un poco más abierta".

Además, Sebastián Yatra ha asegurado que solo se ha enamorado dos veces: "Mis dos novias, Tini y Aitana". Por último, el artista ha afirmado que "la mujer calcula mucho más que el hombre y es mucho más vengativa".