Ryanair se burla de la canción de Sergio Ramos y el futbolista responde: "¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones?"

"Petición para prohibir esta canción en nuestras aviones", escribe la cuenta oficial de Ryanair en X haciendo referencia al tema de Sergio Ramos. El futbolista ha devuelto el zasca a la compañía.

Mientras la guerra entre Aena y Ryanair continúa, en la cuenta de X de la aerolínea irlandesa de bajo coste parece estar más preocupada por otros asuntos más terrenales, como podemos leer en esta publicación que recoge Aruser@s en su liga de los 'zascas'.

"Petición para prohibir esta canción en nuestros aviones", escriben haciendo referencia al tema que recientemente ha lanzado Sergio Ramos, titulado 'Cibeles'.

El exfutbolista del Real Madrid, lejos de amilanarse, ha respondido a Ryanair con un comentario a la altura de su desplante: "¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta".

En el plató del programa de laSexta, María Moya destaca que Ramos ha tardado un tiempo en responder. "Yo creo que le ha preguntado a ChatGPT qué responder", señala Hans Arús.