La respuesta de José Coronado sobre si se ha vuelto más familiar: "Depende de cómo se comporten los familiares"

"Hay veces que te apetece más familia y otras veces que te apetece que te dejen más tranquilo", reconoce José Coronado en este vídeo, donde Alfonso Arús destaca la sinceridad del actor: "Me encanta la expresión".

José Coronado ha atendido a los medios de comunicación en un evento, donde ha reflexionado sobre si con el paso del tiempo se ha vuelto más familiar. "Va por épocas y según se lo merezcan los familiares en ese momento", afirma el conocido actor, que confiesa que "hay veces que te apetece más familia y otras veces que te apetece que te dejen más tranquilo".

Además, preguntado sobre si la apetece ser abuelo, José Coronado responde que ojalá llegue: "Tengo hijos que están en edad, pero me da igual, si tiene que venir que venga". "Carpe diem", insiste el actor en el vídeo, donde Alfonso Arús reconoce que le encanta la respuesta de que depende de cómo se comporten sus familiares: "Tiene razón".

