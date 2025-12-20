Rescatan a un cachorro al que se le ha quedado pegada la lengua a una barandilla congelada: este es el vídeo del angustioso momento

"Hay que tener mucho cuidado cuando hace mucho frío", advierte Elizabeth López en Aruser@s Weekend, antes de dar paso a este vídeo viral en el que vemos a un cachorro al que se le ha quedado pegada la lengua a una barandilla congelada.

El pobre cachorro de perro que protagoniza este vídeo viral que presenta Elizabeth López en Aruser@s Weekend es tan pequeño que no sabe que si chupa una superficie congelada, su lengua se quedará pegada.

Y eso, precisamente, es lo que le ocurre. Como podemos ver en estas imágenes, el perrito no deja de llorar, sin entender lo que está pasando ni por qué no puede moverse.

Por suerte, su dueño rápidamente da con la solución al problema y echa agua templada para conseguir que la barandilla se descongele lo suficiente como para liberar la lengua del can.

¡Un superolé para él!

