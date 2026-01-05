Rebajas de invierno 2026: cuándo y dónde aprovecharlas

Tras la noche de Reyes y el sorteo de la Lotería del Niño, llegan las rebajas de invierno. En Aruser@s analizan cuándo empiezan oficialmente y cómo se adelantan cada vez más los descuentos.

Enero arranca con varias citas marcadas en rojo en el calendario: la noche más mágica del año, el sorteo de la Lotería del Niño y, cómo no, las rebajas de invierno. Aunque la tradición marca que comienzan después de Reyes, la realidad del comercio ha cambiado en los últimos años.

"Como es de costumbre empiezan después de Reyes, pero cada vez vemos que comienzan los descuentos semanas antes", explica la periodista Elizabeth López, señalando una tendencia cada vez más extendida entre las grandes marcas y cadenas comerciales.

De forma oficial, las rebajas de invierno arrancan el 7 de enero, aunque las fechas varían según la comunidad autónoma. Para quienes quieran organizar sus próximas compras y buscan renovar el armario a mejor precio, este es el calendario principal:

Madrid y Andalucía: del 7 de enero al 7 de marzo

Cataluña: del 7 de enero al 6 de marzo

Galicia, Comunidad Valenciana o Castilla y León: hasta finales de febrero

"En marzo ya no encuentras nada, ¡no hay tallas ni a finales de enero!", bromea Angie Cárdenas. Por su parte, Hans Arús asegura que las mejores rebajas son "aquellas en las que no sabes lo que te llevas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.