La reacción de Alfonso Arús a las declaraciones de Miguel Bosé sobre los incendios forestales: "Une danas con violencia callejera y volcanes"

España arde en este largo mes de agosto en el que los incendios forestales han arrasado cientos de miles de hectáreas. Además de al calor extremo y a la mano del hombre, hay quien señala, como Miguel Bosé, a otros culpables.

"Sabemos bien quiénes son los criminales responsables, lo sabemos muy bien", asegura Miguel Bosé en un post de Instagram del que se hace eco Aruser@s. El artista hace referencia a la oleada de incendios que está arrasando nuestro país en las últimas semanas.

Para él, los culpables son "los de siempre", "los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes y violencia callejera". "Solo saben machacar al ciudadano humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo", añade.

"Incluye a todo el arco parlamentario", señala en el plató del programa de laSexta Andrés Guerra. "Une danas con violencia callejera y volcanes", señala Alfonso Arús. "Todos, menos los pirómanos", destaca María Moya.

Sergio Pérez, reportero y colaborador de Espejo Público, respondía al intérprete de 'Amante bandido' después de leer sus palabras: "No me gusta que cada vez que pasa algo, tengamos que escuchar estas gilipolleces de un artista. Creo que lo hace adrede. Politiza todo, creo que lo hace para hacer ruido, no piensa ni lo que dice".