Ranking semanal del horóscopo de Jabifus en Aruser@s: el 'glow up' de Piscis y los "dolores de cabeza" de Tauro

"Urano comienza su retrogradación en el signo de Géminis y se viene un momento de transformación total, así que es normal que en estos días suframos cambios bruscos", avisa Jabifus. Y ojo, porque también tenemos eclipse lunar total en Piscis.

Esta semana se vienen cambios drásticos en el trabajo, en casa, en la pareja o con los amigos, nos avisa Jabifus, el astrólogo de Aruser@s. Urano ha comenzado su retrogradación en el signo de Géminis y el domingo hay eclipse de luna total en el signo de Piscis. Pero, ¿en qué más nos va afectar esto?

Pues depende, entre otras cosas y sobre todo, del horóscopo y de tu signo. Así que, sin más dilación, vamos con el ranking de la semana.

Ranking del horóscopo: semana del 1 al 7 de septiembre

- "Piscis, esta semana estás en el puesto 1, ¿quién lo iba a decir?", comenta Jabifus con alegría. "Se viene momento de 'glow up' total, cambios a nivel físico". Tú no te preocupes por el eclipse.

- Cáncer, tienes por delante una semana muy positiva en la que vas a estar muy centrado y con mucha perspectiva sobre todo a nivel laboral.

- Géminis, vas a estar muy resolutivo. "Vas a arreglar cualquier descosido y vas a proteger a los tuyos. Si tienes que echar una manita a alguien cercano, hazlo, porque ahora es el momento", recomienda el astrólogo.

- Virgo, esta semana es la idónea para poner las cartas sobre la mesa porque Mercurio ingresa en tu signo. No te quedes con las ganas de decir lo que tengas que decir.

- Escorpio, vas a tener mil ideas para todo, pero puede llegar a saturarse. "Mi recomendación es que ordenes tu vida y tu cabeza".

- Acuario, tendrás unos días muy intensos. "También te digo: recuerda no guardarte nada. Si tienes que decir las cosas, dilas, que no vas a tener muchas consecuencias".

- Sagitario, estás en el puesto mágico, el 7. "Tendrás una semana con energía y con Venus en Leo, el amor te favorece...", pero solo con ciertos signos.

- Capricornio, tendrás las energías "bastante bajitas" por culpa del eclipse.

- Aries, "ten en cuenta que Saturno sale de tu signo y esto puede descolocarte un poco. Esta semana vas a estar preocupándote por banalidades y con los tuyos puedes llegar a ser un poco pesado".

- Libra, tendrá el cuerpo regulero. "Todo se te va a hacer un mundo", pero si tienes pareja, te va a ir fenomenal.

- Leo, esta semana vas a estar muy calentito. "No vas a tener el chichi para farolillos".

- Tauro, tendrás muchos dolores de cabeza por culpa del eclipse. "Si necesitas tomarte un 'break' en el finde, tómatelo".

Consulta el día mágico de cada signo y el ranking completo en el vídeo sobre estas líneas.