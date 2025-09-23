La queja viral de una joven española sobre los turistas en Barcelona: "Estamos hasta los cojones"

"No podemos más con los turistas en Barcelona", dice contundente una joven española, que estalla en su Tiktok, '@_clarav', tras explicar lo que viven cada día en la ciudad: "Llevamos una hora para encontrar una terraza y tomarnos un café".

Alfonso Arús muestra entre los virales del día el vídeo de Clara, '@_clarav' en Tiktok, una joven que vive en Barcelona, quien ha explotado ante sus seguidores al contar lo que les ha sucedido en el centro de la ciudad a la hora de intentar tomar un café en una terraza.

El vídeo comienza con un claro mensaje: "Estamos hasta los cojones de los turistas en Barcelona, es que no podemos más". Así, Clara explica cómo llevan "más de una hora intentando tomar un café en una terraza". Una misión que está resultando imposible: "En el primero sólo nos dejaban comer y no nos servían café".

"Son las cinco y media de la tarde, que no te estoy diciendo que estoy viniendo a tomar un café o una cerveza a las ocho o nueve, que entiendo que se llene de gente y solo quieras coger a gente que coma, ¡que son las cinco y media!", dice visiblemente cabreada.

Sin embargo, la ruta continúa y siguen sin tener suerte en el resto de cafeterías. "Luego en otra nos hemos sentado y nos han dicho: 'Café sólo servimos dentro, fuera no porque estás mucho tiempo fuera'. Y que las terrazas las quieren para que la gente consuma más".

"Y luego en otra nos ha dicho que el café en terraza solo 15 minutos, que luego nos teníamos que ir, ¡que estoy en Barcelona, que quiero tomarme un café tranquilamente", dice alucinada sin dar crédito ante la situación que está viviendo. "Y además en algunos sitios ya te venían hablando en inglés, o sea, imagínate", concluye la joven.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores apoyan la crítica de la joven y reflexionan sobre el turismo de algunas de nuestras ciudades.