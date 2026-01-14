Ahora

Cuando el azúcar se convierte en etanol

Qué es el síndrome de la 'autocervecería' y por qué puedes dar positivo en un test de alcoholemia sin haber bebido

La periodista Alba Sánchez explica en Aruser@s en qué consiste el síndrome de la 'autocervecería'. "Cuando tenemos demasiadas de estas bacterias, damos positivo en un control de alcoholemia", indica.

Un estudio acaba de confirmar que existe el llamado síndrome de la 'autocervecería'. "Hay personas que fermentan el alcohol en su cuerpo y dan positivo sin haber bebido", comienza explicando Alfonso Arús en Aruser@s.

"De hecho, lo hacemos todos, pero hay quien tiene más bacterias de la cuenta o que metaboliza los hidratos de carbono de forma diferente, así que dentro, esos azúcares se convierten en etanol", añade Alba Sánchez.

Al parecer, cuando se tienen demasiadas bacterias de este tipo, se puede llegar a dar positivo en un control de alcoholemia. "Y además, se pueden experimentar los síntomas de una borrachera", comenta la periodista.

