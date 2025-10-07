Lo que nunca deberías tocar en un hotel, según una trabajadora: "El vaso del baño lo limpiamos con el mismo trapo que la tapa del WC"

La usuaria de TikTok @iamdannalittlewall ha trabajado en tres hoteles y por experiencia, sabe qué cosas no deberíamos ni siquiera tocar. Esto es lo que nos cuenta en este vídeo que recoge Aruser@s.

"Si nos parásemos a pensar lo que ocurre en una cocina de un restaurante o en una habitación de hotel, no saldríamos, no iríamos a ningún sitio". Es la conclusión que saca Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este vídeo viral de @iamdannalittlewall, una mujer que ha trabajado en tres hoteles.

La joven nos cuenta en esta publicación algunos de los secretos mejor guardados de este tipo de empleos y nos deja una serie de advertencias para cuando vayamos de viaje. Su primera recomendación es que nunca utilices los vasos que están en los baños, esos que son para enjuagarse la boca después de limpiarse los dientes. "Nos mandan a limpiarlos con el mismo trapo que usamos para limpiar las tuberías y la taza del WC, y además, lo limpiamos con espray de limpiar espejos", detalla.

Por supuesto, los típicos cojines decorativos no son precisamente un ejemplo de limpieza. "Esas almohadas no se lavan. Se vuelven a usar con todos los clientes. ¡El asco!", dice mientras se lleva las manos a la cabeza.

Y por último, pero no menos importante, te contamos que es mejor que no andes descalzo por la habitación, sobre todo si tiene moqueta. "Esas alfombras no se lavan. Agradezcan si se aspiran. Y me da mucho asco pensar que a veces hay cosas cochinas y solo le pasamos un trapo, porque eso es lo que nos dicen que hagamos, porque no tenemos tiempo", se justifica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.