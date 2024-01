Entre hurras (nueve en concreto), sus hijos y su mujer, Federico X se convierte en rey de Dinamarca. Desde el balcón saluda a todos los allí presentes, le da un beso a Mary (con cobra anterior de su mujer incluida) y protagoniza una imagen de familia idílica de cuento en su coronación.

Pero esta estampa no cuadra con lo que en realidad sucede en el seno de la casa real, opina Alfonso Arús, que acaba estallando en Aruser@s. "¿Qué me estáis vendiendo? Un señor que ha estado en Madrid... como amigo solo... dándose una vuelta por ahí... Ahora, ¿qué me estáis vendiendo de la historia de amor de Federico y Mary?", pregunta a Tatiana Arús, la colaboradora que informa sobre la última hora de este evento real, haciendo referencia a las polémicas fotografías del monarca con Genoveva Casanova en España.

Según la tertuliana, probablemente, este fue un intento de mostrar un símbolo de unión y eclipsar la presencia de Joaquín, el hermano menor de Federico. "Sí que asistió, pero lo sabemos por la confirmación oficial de la casa real danesa, pero es que solo tenemos esta fotografía. Este señor estuvo 'apestado' en un coche", bromea.