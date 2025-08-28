Prueba algunos de los productos más extraños de Temu y esto es lo que le pasa con el cortauñas eléctrico y la minilavadora

El creador de contenidos FrancisOK prueba por nosotros algunas de las cosas que en más de una ocasión has estado tentado de meter en tu cesta, pero que a última hora no has comprado por no saber si van a funcionar o no.

¿Funciona o no funciona? Probablemente, es lo que te habrás preguntado al conocer la existencia de algunos productos que se venden en plataformas de comercio online como Temu o Shein. Hoy, en Aruser@s, te sacamos de dudas para tres en concreto: la minilavadora, el cortador de uñas eléctrico y la selladora portátil.

Para ello, nos hacemos eco de este vídeo de FrancisOK, un creador de contenidos argentino que se ha lanzado a hacer eso que tú nunca haces con estos cachivaches: pulsar el botón de comprar.

La minilavadora promete lavar hasta 1 kg de ropa en 12 minutos por 7 litros de agua, pero quizá no haya sido buena idea meterle la sudadera a capón. De hecho, hay algunas partes de la prenda que el agua no llega a tocar en este periodo de tiempo.

Mejor suerte corre con la selladora y el cortador de uñas eléctrico, aunque este último le produce cierto temor y tampoco acaba de convencer a los colaboradores del programa de laSexta, por muy buenos resultados que tenga.