"Yo prefiero que sea feo": la confesión de Alfonso Arús acerca de cómo quiere que sean las parejas de su ex

Un vídeo viral de AuronPlay provoca un debate inesperado en el plató de Aruser@s. ¿Tú como preferirías que fuera la nueva pareja de tu ex? ¿Guapa o fea? Alfonso Arús lo tiene clarísimo.

"¿Es mejor ver a tu ex en su nueva relación con una persona guapa o con una persona fea?", se pregunta Alfonso Arús ante este vídeo viral de AuronPlay. El famoso youtuber tiene claro que, si se ha pasado página, es mucho mejor ver al otro con alguien atractivo y lo expresa como él solo sabe, de una manera que obliga a nuestros amigos de Aruser@s a poner cientos de pitidos.

El creador de contenidos afirma que si nos alegramos de que esté con alguien feo, es porque todavía jod... escuece un poco. "Si es guapo, mejor. Porque dices, 'mira, se ha ido con un guapo, que dure muchos años y que no de por el c***", asegura.

En el plató del programa de laSexta comienza el debate. "Yo creo que esto es muy discutible y que puedes haber pasado página, pero seguir prefiriendo que el nuevo sea feo", reflexiona el presentador. "Yo prefiero que sea feo", acaba confesando.

"Cuando una amiga ve a tu ex lo primero que te dice es, 'es más fea que tú la que va con él'", dice entre risas Alba Gutiérrez. Marc Redondo va un pasito más allá, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

