Un piloto aclara cuál es la mejor y peor zona del avión para sentarse

¿Ventana, pasillo o asiento central? Alfonso Arús vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más repetidos en Aruser@: dónde es mejor sentarse al volar. Un piloto explica las ventajas y riesgos de cada zona del avión.

Alfonso Arús presenta un tema que ha salido en numerosas ocasiones en Aruser@s, pero nunca se ha llegado a una conclusión clara. Hay quienes prefieren el asiento central y quienes apuestan por el pasillo. Hablamos de cuál es la mejor y peor zona para sentarse a la hora de volar, una duda que un piloto ha querido aclarar.

Según explica, la mejor opción sería la parte delantera del avión, ya que se perciben menos vibraciones. Esto se debe a que en los aviones el centro de gravedad suele situarse más hacia la parte frontal. No obstante, matiza que, en caso de un accidente por choque frontal "esta zona tendría menos posibilidades", apunta Alba Sánchez.

En la parte media del avión, señala, la estructura es más robusta porque es donde se encuentran las alas, y además el asiento de pasillo facilita una evacuación más rápida. Por su parte, en la parte trasera, si el impacto fuera frontal, el golpe podría ser menor.

En definitiva, todo depende de la casuística. Aun así, el piloto recomienda que, si te da miedo volar, lo mejor es sentarse en la parte delantera para notar menos las turbulencias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.