Pilar Rubio disfruta de la comida mexicana con Sergio Ramos: "Una española que se llama Pilar celebra el Día de la Hispanidad donde quiere"

Pilar Rubio y Sergio Ramos siguen en México, donde el futbolista juega en el Monterrey. Allí han disfrutado del 12 de octubre comiendo tacos y enchiladas, como puedes ver en este vídeo.

"¿Qué hace Pilar Rubio el Día de la Hispanidad llamándose Pilar?", pregunta Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que la mujer de Sergio Ramos "disfrutó de la gastronomía mexicana a base de tacos y enchiladas".

La propia presentadora ha compartido un vídeo en sus redes sociales afirmando que "una española que se llama Pilar celebra el Día de la Hispanidad donde quiere". "Va a ser en Monterrey comiendo taquito de camarón", explica Pailar Rubio en el vídeo, donde Sergio Ramos afirma que el plato "está muy bueno".

Y es que recordemos que la pareja está viviendo en México después de que el futbolista fichara por un equipo del país.