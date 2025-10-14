Ahora
Pilar Rubio disfruta de la comida mexicana con Sergio Ramos: "Una española que se llama Pilar celebra el Día de la Hispanidad donde quiere"

En México

Pilar Rubio disfruta de la comida mexicana con Sergio Ramos: "Una española que se llama Pilar celebra el Día de la Hispanidad donde quiere"

Pilar Rubio y Sergio Ramos siguen en México, donde el futbolista juega en el Monterrey. Allí han disfrutado del 12 de octubre comiendo tacos y enchiladas, como puedes ver en este vídeo.

"¿Qué hace Pilar Rubio el Día de la Hispanidad llamándose Pilar?", pregunta Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que la mujer de Sergio Ramos "disfrutó de la gastronomía mexicana a base de tacos y enchiladas".

La propia presentadora ha compartido un vídeo en sus redes sociales afirmando que "una española que se llama Pilar celebra el Día de la Hispanidad donde quiere". "Va a ser en Monterrey comiendo taquito de camarón", explica Pailar Rubio en el vídeo, donde Sergio Ramos afirma que el plato "está muy bueno".

Y es que recordemos que la pareja está viviendo en México después de que el futbolista fichara por un equipo del país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  2. Sánchez insiste en que no hay financiación ilegal en el PSOE y justifica los pagos en efectivo: "Como hacen todas las empresas"
  3. El Banco Sabadell avanza que solo un 2,8% de sus accionistas minoristas acepta la OPA del BBVA
  4. La jueza de la DANA aprieta a Mazón para declarar y le acusa de hacer "ficción y autoficción" en sus últimas declaraciones
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. 10 mossos resultan heridos tras perseguir a un conductor drogado entre Lloret y Salt