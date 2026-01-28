Penélope Cruz, Dua Lipa, Nicole Kidman... los mejores looks del desfile de Chanel en París

Tatiana Arús enseña los mejores looks del desfile de Chanel en la Semana de Alta Costura de París, donde han acudido famosos de la talla de Penélope Cruz, Dua Lipa, Nicole Kidman o

Chanel ha presentado su colección de Primavera-Verano 2026 en la Semana de la Alta Costura en París, donde muchos rostros conocidos han acudido para ver su desfile. Es el caso de Penélope Cruz, embajadora de la marca, que ha acaparado todos los flashes con un traje de la firma de lujo combinado con unos tacones con la punta cuadrada.

Otra embajadora de la marca ha sido Dua Lipa, que ha arriesgado más que la actriz española llevando un diseño de gran color. "Ha causado gran sensación por los colores", afirma Tatiana Arús, que enseña también el vestido blanco de Carlota Casirgahi: "Se trata del que lució Rosalía hace unos días en el Show de Jimmy Fallon".

Por otro lado, Nicole Kidman ha acudido vestida de negro junto a Anna Wintour. La actriz ha aparecido con un total look negro con plumas y gafas de sol, algo que Alfonso Arús critica duramente. "Qué manía con ir con gafas de sol, se ha puesto de moda y no ven nada", afirma rotundo el presentador de Aruser@s, que critica: "Con lo blanca que está siempre, estas gafas tan negras...". "Sobre todo porque si hay algo que destaca de Nicole Kidman son sus ojos", asegura Alfonso Arús.

Por último, Eugenia Silva ha dado una lección de estilo en el desfile de Armani, donde también han acudido famosas como Kate Hudson o Michelle Pfeiffer.

