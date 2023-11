Paulina Rubio y Vicky Martín Berrocal han lanzado varios zascas a los hombres durante un podcast. "Las mujeres estamos hechas de otra manera", afirma Paulina Rubio mientras la diseñadora destaca que "los hombres aman de otra forma" que no tiene nada que ver con la de las mujeres. "Son unos bichos raros", insiste la cantante en su conversación con Vicky Martín Berrocal, que le da totalmente la razón. Y es que la cantante destaca que los hombres "son unos niños toda la vida".

Alfonso Arús no deja pasar la oportunidad de contestar a la cantante de forma tajante en el plató: "Habló la madurísima Paulina Rubio". Pero no es el único en ofenderse en el plató, incluso, Angie Cárdenas reflexiona irónicamente sobre estas palabras de la cantante: "Me encanta que esta señora generalice y meta a todo el mundo en el mismo saco por haberse encontrado a uno o dos personajes".