Pau Gasol, padre por tercera vez junto a Cat McDonnell: así el divertido vídeo con el que presentan a la pequeña Olivia

El exjugador de baloncesto sorprende a sus seguidores de las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su tercer hijo. Es una niña, se llama Olivia y este es el vídeo de presentación que le han grabado sus padres.

Tatiana Arús se hace eco en Aruser@s de la feliz noticia de Pau Gasol. El exjugador de baloncesto se ha convertido en padre por tercera vez junto a su pareja Cat McDonnell y así lo ha anunciado ella a través de sus redes sociales.

"Agradecidos de tener diez deditos más a los que querer", dice el texto que acompaña a las imágenes.

"Se han mantenido muy ajenos al foco mediático y han sorprendido con este tierno vídeo en el que anuncian que se convierten en familia numerosa", explica la colaboradora en el programa de laSexta.

Olivia llega para acompañar a sus hermanos Elisabet Gianna, 'Ellie', nacida en septiembre del 2020, y Max, que llegó al mundo en diciembre del 2022.

