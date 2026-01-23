Una pasajera se aferra al brazo de un desconocido en plena turbulencia y el momento se vuelve viral

En situaciones de tensión, el humor y la espontaneidad pueden convertir un susto en una anécdota inolvidable: es lo que le ha pasado a esta pareja durante su vuelo y al sufrir ligeras turbulencias.

Las turbulencias aéreas suelen generar nervios entre los pasajeros, pero en ocasiones también dejan escenas tan inesperadas como como el viral presentado por Alfonso Arús en Aruser@s.

Tal y como se aprecia en las imágenes, la pareja viajaba sentada en los asientos de ventanilla y centro cuando el avión comenzó a sufrir ligeras turbulencias. En ese instante, la pasajera que ocupaba el asiento del pasillo reaccionó agarrando con fuerza el brazo del novio de la joven que iba a su lado, buscando apoyo ante el susto.

Lejos de incomodarse, la joven grabó la escena entre risas, captando lo surrealista de la situación.

"En situación de emergencia tienes que ceder tu brazo", comenta Marc Redondo, a lo que Alfonso Arús respondía entre bromas: "Y cuando ya ha pasado la emergencia es vicio, ¿no?". Por su parte, Hans Arús añade: "Si escuchas la luz de que ya han terminado las turbulencias, habría que parar".