Una pareja pide palomitas de cine a las 11 de la noche y el repartidor alucina: "Antojazo, ¿pagaríais tanto dinero?"

Alfonso Arús confiesa, entre risas, que "es una antojazo que también pediría".

Un repartidor comparte en TikTok el sorprendente pedido nocturno de una pareja: unas palomitas de cine a domicilio. Alfonso Arús confiesa, entre risas, que "es una antojazo que también pediría".

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el viral de un creador de contenido que trabaja en una empresa de reparto a domicilio que ha desvelado a sus seguidores el "surrealista" pedido que ha recibido de una pareja a las 11 de la noche. "El antojazo", comienza diciendo el joven.

"Me han hecho pedidos raros, pero pedirme a esta hora unas palomitas de cine es algo que no me esperaba oír", dice alucinado, pese a que cuando llega la trabajadora del cine le confiesa que "es algo habitual".

"¿Vosotros os pediríais palomitas por Uber? ¿Pagaríais tanto dinero?", pregunta a sus seguidores el tiktoker.

"La respuesta es sí, si tienes un antojo...", confiesa Alfonso Arús entre risas. "Se ha valorado la idea de que los repartidores hagan un libro con los encargos más extraños que han recibido; ¡aquí hay un nicho de mercado buenísimo!", expone el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.