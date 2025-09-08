Un padre y una hija analizan la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo: "No os vais a creer lo que ganaba mi padre con mi edad"

"El problema no es solo el sueldo, sino también lo que cuestan las cosas ahora", apunta Alfonso Arús tras ver el vídeo viral de un padre y una hija que analizan la variación en los salarios de este señor desde 1989.

Un padre y una hija se han hecho virales en TikTok con este vídeo que analiza la pérdida de poder adquisitivo de esta familia a lo largo de casi cuatro décadas. Pero, tal y como señala Alfonso Arús en Aruser@s, "el problema no es solo el sueldo, sino también lo que cuestan las cosas ahora".

"No os vais a creer el dineral que ganaba mi padre con mi edad", dice la joven. Para empezar, siendo autónomo, este señor ganaba 509.877 pesetas (3.064 euros). En 1997 llegó su "record de sueldo". "1.281.606 pesetas", que al cambio son 7.762 euros.

Pero ahora, todo ha cambiado: "En la actualidad, lamentablemente, no llegamos a estas cifras ni de coña. 1.800 euros y te las ves y te las deseas". "En vez de ir para adelante vamos para atrás", lamenta.

"Y si se ponen a comparar el precio de la cesta de la compra de antaño...", comenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta. "No, no, es que no te da", asegura Angie Cárdenas.