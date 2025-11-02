La original manera de soplar las velas de la tarta de este niño que de mayor quiere ser bombero

El pequeño que aparece en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, se ha ganado su espacio en el programa por apagar así las velas de su tarta de cumpleaños.

¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea Aruser@s, cumpleaños feliz!

Tras la cancioncilla y el pequeño aplauso, llega el momento de apagar las velas... aunque el pequeño que protagoniza este vídeo viral decide hacerlo de una manera muy original.

El disfraz del niño y la figurita de Marshall de 'La patrulla canina' sobre la tarta nos hacen intuir que de mayor quiere ser bombero y es por eso que, en lugar de soplar las llamas, decide echarles agua con una especie de extintor de juguete.

"Yo no sé si es el niño o el padre el que quiere que sea bombero", duda Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.