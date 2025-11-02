Ahora

La original manera de soplar las velas de la tarta de este niño que de mayor quiere ser bombero

El pequeño que aparece en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, se ha ganado su espacio en el programa por apagar así las velas de su tarta de cumpleaños.

¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea Aruser@s, cumpleaños feliz!

Tras la cancioncilla y el pequeño aplauso, llega el momento de apagar las velas... aunque el pequeño que protagoniza este vídeo viral decide hacerlo de una manera muy original.

El disfraz del niño y la figurita de Marshall de 'La patrulla canina' sobre la tarta nos hacen intuir que de mayor quiere ser bombero y es por eso que, en lugar de soplar las llamas, decide echarles agua con una especie de extintor de juguete.

"Yo no sé si es el niño o el padre el que quiere que sea bombero", duda Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.

