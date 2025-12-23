Su nieta se hace una foto con Gerard Piqué y la abuela solo se fija en el 'piquetón': "¿Eso era todo suyo?"

La abuela que protagoniza esta historia viral se ha fijado en un detalle un tanto curioso de la foto que le ha mandado su nieta en la que aparece ella con sus amigas y Gerard Piqué. En Aruser@s recuerdan la canción que Shakira le dedicó, pero no la de Bizarrap.

La abuela que protagoniza esta historia viral es una de esas personas dispuestas a decir lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a verbalizar y además tiene una vista prodigiosa. Su nieta le ha mandado una foto con sus amigas y Gerard Piqué y, como escuchamos en el audio de respuesta de la señora, su reacción no es la que se espera de una abuela corriente.

"Carla, hija. Qué paquete tiene el Piqué. ¿Eso es todo suyo o se ha metido un rollo de papel higiénico ahí?", comenta con sorpresa sin saber que sus palabras van a ser escuchadas por media España y parte del extranjero.

En el plató del programa de laSexta coinciden en señalar que, en efecto, hay un bulto en el pantalón... Aunque hay que ampliar mucho la foto y no precisamente en la zona de la cara.

Los colaboradores del programa recuerdan aquella canción en la que Shakira hablaba del "piquito bonito" del exfutbolista. No, no es la de Bizarrap precisamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.