"Necesito que tus sirvientes limpien mi habitación": la surrealista carta de un niño de 10 años al rey de Suecia

Jack, un niño de 10 años, harto de recoger su habitación, decide saltarse a sus padres y escribir una insólita carta al rey de Suecia para pedir que los sirvientes reales hagan el trabajo.

La pereza de Jack, un niño sueco de 10 años, ha llegado hasta la realeza. Harto de que sus padres le obligaran a limpiar su habitación, tomo una drástica y original decisión: escribir directamente al rey de Suecia para pedirle ayuda.

"Un niño pequeño quiere jugar, no limpiar", argumenta el menor en la carta enviada a la Casa Real. "Me llamo Jack Viktorssón. Mamá Cathrin y papá Fredde quieren que limpie mi habitación, así que necesito que tus sirvientes limpien mi habitación", concluye educadamente.

Para sorpresa del pequeño, la Casa Real respondió apenas una semana después. Eso sí, la respuesta no fue la que Jack esperaba: "En nombre de Su Majestad el Rey, quiero agradecerte tu carta. Lamentablemente, el Rey no puede enviar a alguien a tu casa para limpiar tu habitación. Pero espero que tú y tus padres aun puedan ponerse de acuerdo sobre la limpieza".

La surrealista historia no tardó en hacerse viral y llamó la atención de la televisión sueca, que acudió al domicilio familiar para entrevistar al protagonista. Allí, Jack se mostró visiblemente enfadado y aseguró que "no estaba satisfecho" con la respuesta real y que, quizá en el futuro,"se volvería republicano".

