Naím Thomas, a las galas 0 de las otras ediciones de Operación Triunfo: "Es hacer televisión a costa del sufrimiento de una persona"

Naím Thomas, concursante de la primera edición de OT, se muestra aliviado en este pódcast de no haber tenido que pasar por la gala 0 que sí se celebró en años posteriores. Su reflexión se gana un puesto en los 'zascas' de Aruser@s.

"Me parece una basura. Me parece hacer televisión a costa del sufrimiento de una persona. Es un horror", suelta Naím Thomas, concursante de la primera edición de Operación Triunfo en el pódcast 'Animales humanos'.

El cantante no tarda en pedir perdón por estas duras palabras, que ya forman parte del ranking de los 'zascas' de Aruser@s, y matiza que no se refiere a todo el programa.

El intérprete de la versión más conocida en España de 'Cruel to be Kind' habla de esta manera de las denominadas como 'galas cero' del famoso 'talent/reality show', aunque por suerte, afirma, en su año no tuvieron que hacer frente a nada parecido. "Fuimos 16 y fin", explica.

En el plató del programa de laSexta, María Moya destaca que se trata de una gala muy dura. "Que se queden unos cuantos a las puertas en esta gala cero...", reflexiona la tertuliana.

