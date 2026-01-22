Ahora

Una mujer muestra las consecuencias de dormir cada noche con la manta eléctrica

Aunque a simple vista parezca "inofensivo", una mujer ha revelado los daños que puede causar a la piel dormir todas las noches con este dispositivo.

Los riesgos de dormir cada noche con la manta eléctrica: una mujer muestra las consecuencias

Alfonso Arús advierte sobre los peligros de usar la manta eléctrica de forma prolongada. Como vemos en las imágenes que acompañan esta noticia, se observa cómo el uso continuo de la manta eléctrica puede afectar la piel. "Aunque al principio pueda parecer inofensiva, la exposición continuada al calor te puede acabar dañando la piel", explica el presentador.

Los expertos recomiendan utilizarla durante un tiempo limitado y no toda la noche. "Hay que mantenerla encendida un rato, pero no eternamente", añade Arús, señalando que muchos modelos modernos incluyen un temporizador que permite apagarlas automáticamente.

