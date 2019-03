David Bisbal, sobre su demanda a Elena Tablada: "Traté de convencerla para que protegiera la identidad de su hija porque no lo ha hecho nunca"

David Bisbal fue uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación en los Premios Cadena Dial, que se celebraron el pasado 14 de marzo en Santa Cruz Tenerife.

Los periodistas le preguntaron por su supuesta mala relación con Alejandro Sanz, a lo que contestó: "Puede que sea el deseo de alguien, pero es falso, nos partimos de risa".

Sin embargo, al hablar de la demanda que ha interpuesto contra su exmujer, Elena Tablada, el cantante se ha mostrado más tajante: "Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates y hay que tener cuidado. Yo ya he tratado de convencerla de que proteja la identidad de su hija, algo que no ha hecho nunca. Solo quiero que no hable de ella y que no la asocie a marcas".

