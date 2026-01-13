Ahora

El mayor tesoro cervecero de Galicia está en Petín y pertenece a un particular

Alfonso Arús presenta un récord muy especial que se queda en España: así es la mayor colección de cervezas de Galicia de Quique Parra, un vecino de Petín.

España suma un nuevo récord singular. Alfonso Arús revela que la mayor colección de cervezas de Galicia no se encuentra en un museo ni en una fábrica, sino en casa de Quique Parra, que ha convertido la antigua bodega de su suegro, en Petín, en un auténtico santuario cervecero.

Parra atesora más de 12.500 cervezas procedentes de 96 países, una cifra que ha impresionado a los colaboradores de Aruser@s en el plató. "Y seguro que ni una es cerveza 0,0", bromea Hans Arús.

De todas ellas, más de 8.000 están expuestas, cuidadosamente ordenadas y visibles para quienes visitan este espacio único.

