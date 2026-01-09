El mayor coleccionista de Brigitte Bardot revela su impresionante tesoro de 200.000 objetos

Ahora

En Aruser@s, presentan al hombre que ha dedicado 40 años a reunir la colección más completa sobre Brigitte Bardot, la icónica actriz francesa recientemente fallecida a los 91 años.

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s al mayor coleccionista del mundo de objetos de Brigitte Bardot. La mítica actriz francesa, icono del cine erótico galo en los años 60 y que posteriormente dio el salto a la música, fallecida recientemente a los 91 años.

El coleccionista posee cerca de 200.000 artículos, una auténtica caja del tesoro que reúne todo tipo de objetos relacionados con la vida y obra de Bardot: desde pósteres y bustos hasta entradas de cine, bobinas de película y piezas únicas de colección.

Su pasión comenzó hace 40 años, cuando compró uno de sus discos por 250 francos. Desde entonces, no ha dejado de ampliar una colección que hoy es considerada la más completa del mundo dedicada a la inolvidable actriz francesa.

