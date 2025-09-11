Más de 40 artistas homenajean la música andaluza en un megaconcierto en Sevilla

La música andaluza brilló con fuerza en el megaconcierto celebrado en el Cartuja Center de Sevilla, un homenaje organizado por los Latin Grammy que reunió a 41 artistas de primer nivel.

Aitana, Arde Bogotá, David Bisbal, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Leiva, Vanesa Martín, India Martínez, Alba Flores, Luis Fonsi, Judeline, Niña Pastori, Miguel Ríos, Rozalén... Un total de 41 artistas han querido rendir homenaje y celebrar la música andaluza en un megaconcierto celebrado este pasado miércoles 10 de septiembre por la noche en el Cartuja Center de Sevilla, organizado por los Latin Grammy.

"Ha sido un auténtico éxito y un 'sold out'", comenta Tatiana Arús, que muestra las imágenes del photocall donde algunos de los artistas desvelaron cómo estaban viviendo el gran evento.

"Pienso en sentirme orgulloso de lo que hago y hacer bien el guiso y a fuego lento", confesó Manuel Carrasco, desvelando que le gustaría colaborar con Sabina. "Pero siempre está liado", bromea.

"Si le hablara a la niña que fui, le diría que se sintiera orgullosa", contó Vanesa Martín a los medios. Aitana Ocaña, por su parte, revela que la invitación le pilló por sorpresa, pero que "le hizo muchísima ilusión".