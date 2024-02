Marta Sánchez ha acudido al podcast de Vicky Martín Berrocal, donde ha hablado de algunos temas personales como si se casará con su pareja. "No me quiere pedir matrimonio", afirma la cantante, que responde que jamás sería ella la que se lo pediría a él: "Me horrorizaría".

"Lo de la igualdad está muy bien en ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que me parece que son de hombre y que son de mujer", destaca Marta Sánchez, que afirma que es muy tradicional para algunas cosas: "¿Cómo haces?, ¿le regalas una corbata en vez de un anillo?". Además, Marta Sánchez ha confesado algunos aspectos de su vida íntima con antiguas parejas: "Me acostaba con rimel". "No me desmaquillaba el ojo, porque es mi personalidad de la cara", destaca la cantante, que insiste en que se iba a la cama con los ojos pintados.

Por último Marta Sánchez deja alucinado a Alfonso Arús al confesar que antes lloraba después de tener relaciones sexuales: "El sexo es actividad pura y dura, hormonas, llanto... a mí siempre me daba mucho por llorar". "Siempre he sido muy peliculera", insiste la cantante. Puedes ver el análisis de Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia: "Avisa de que eres peliculera".