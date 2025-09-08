Marina Esnal carga contra Victoria Federica: "Tiene menos carisma que Jesús Gil en el jacuzzi"

La periodista especializada en crónica social Marina Esnal se ha colado en la liga de los 'zascas' de Aruser@s como un ciclón y lo está arrasando todo. Hoy le toca el turno a Victoria Federica, a.k.a. Vicky Fede.

"Es una persona que tiene suerte de ser nieta del rey emérito". Así empieza con su tanda 'zascas' a Victoria Federica ('Vicky Fede') la periodista especializada en crónica social Marina Esnal en este fragmento de 'Estando Contigo', el programa de Castilla-La Mancha TV, del que se hace eco Aruser@s.

La tertuliana termina de quedarse agusto con un remate final que nos suena, y mucho, a los que ya peinamos alguna que otra cana: "Tiene menos carisma que Jesús Gil en el jacuzzi".

"Perdona, pues mira, todos recordamos a Jesús Gil en el jacuzzi", bromea Angie Cárdenas en el plató del programa de laSexta. "No es por hacer la pelota a esta casa, pero os recomiendo que veáis en atresplayer.com 'Érase una vez Marbella'", sugiere Alfonso Arús a sus colaboradores.

Esta serie documental de la que habla el presentador reconstruye los sucesos que marcaron el pasado y el alma de Marbella. Un retrato fascinante donde el glamour convive con el crimen y el lujo con la tragedia.