Manuela, la joven con leucemia que conmueve a las enfermeras cantando 'Somewhere over the rainbow' mientras recibe la quimio

Esta joven venezolana ha emocionado a las enfermeras del hospital con su desgarradora interpretación de 'Somewhere Over The Rainbow'. Un momento emotivo que recoge Aruser@s Weekend.

"Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby" (En algún lugar sobre el arcoiris, muy alto, hay una tierra de la que escuché hablar una vez en una canción de cuna).

Son los primeros versos de la canción que Manuela ha escogido para cantar a las enfermeras del hospital, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s Weekend.

La joven venezolana tiene leucemia y, en plena sesión de quimio, ha decidido aportar un rayo de esperanza a quienes están en su misma situación, además de dar las gracias a las sanitarias con su preciosa voz.

Todo el plató del programa de laSexta guarda silencio durante unos segundos para escuchar esta desgarradora interpretación del tema que forma parte de la banda sonora de la película 'El mago de Oz'.