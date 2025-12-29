Ahora
Dos niños de 8 y 10 años salvan la vida de su madre llamando a emergencias: "Mamá se nos muere"

"Mamá se nos muere": dos niños de 8 y 10 años salvan la vida de su madre al llamar a emergencias

Los dos niños que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Christmas', han conseguido salvarle la vida a su madre tras llamar a emergencias.

"Mamá se nos muere". Es lo que dijeron los dos niños que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s en la sección de los 'superolés' cuando llamaron al número de teléfono de emergencias de Cartagena (Colombia).

Su rápida reacción salvó la vida de su madre, que había sufrido un ataque y pudo ser rápidamente atendida por los servicios médicos, quienes se desplazaron hacia la vivienda tras el aviso de los pequeños.

En el vídeo que acompaña a esta noticia, los dos hermanos lloran abrazados en el portal mientras que un agente se acerca a ellos.

Tras lograr estabilizar a la mujer, fueron felicitados por la Policía por su valentía.

