Una madre consuela a su hija con un 'zasca' memorable a los hombres: "Solo lloré por tu padre cuando no se iba"

Una hija confiesa entre lágrimas que le han hecho 'ghosting', y su madre, lejos de perder el humor, la consuela con un 'dardazo' viral: "La única vez que lloré por un hombre fue cuando tu padre no se iba".

A la joven del viral, un chico le ha hecho 'ghosting' y ha acudido a su madre en busca de consuelo. Llorando sin control, entra en la cocina para contarle cómo de la noche a la mañana el muchacho con el que estaba quedando ha desaparecido.

Lo gracioso del viral es la reacción de la madre al ver que su hija está visiblemente afectada "por un hombre". "La última vez que lloré por un hombre fue cuando tu padre no se iba, ¡me quería separar y no se iba!", ríe la mamá.

Al ver que su hija no ha encajado su broma de la mejor manera, intenta animarla de otra manera. "¿Y por qué no te responde el chico?", le pregunta, a lo que la hija contesta llorando: "No sé". Sin embargo, el tono de voz completamente roto de la adolescente no puede evitar soltar otra carcajada.

"Qué insensible", comenta Alfonso Arús entre risas, desde el plató de Aruser@s. Para Tatiana Arús está bien que la mamá "se lo tome a cachondeo" para así "desdramatizar" un poco la situación. "Si me ponen mi yo de hace 15 años me reiría en su cara", asegura Alba Gutiérrez.