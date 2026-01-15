De Madonna en Marruecos a David Beckham en la nieve con sus perros: las fotos de los viajes de los famosos

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo Madonna ha viajado hasta Marruecos con sus hijos y su novio mientras que David Beckham ha disfrutado de la nieve, pero, en esta ocasión, ha decidido ir con sus perros.

Madonna ha abierto su álbum de vacaciones por Marruecos, hasta donde ha viajado con cinco de sus seis hijos y con su pareja, de 28 años. "Es uno de los lugares preferidos para Madonna porque no es la primera vez que va", destaca Tatiana Arús, que explica que en 2019 ya estuvo. Además, la colaboradora de Aruser@s afirma que estas "vacaciones se han alargado mucho".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña las vacaciones de David Beckham, que ha decidido cambiar de compañía y en vez de llevar a sus hijos se ha ido con sus perros a la nieve. "Es el contrapunto de Madonna porque vemos que hace bastante fresco", afirma la colaboradora, que destaca que el exfutbolista ha explicado que Simba, el último perro en llegar a la familia, no lleva nada bien el frío.

