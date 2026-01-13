Macaulay Culkin reaparece 25 años después en los Globos de Oro: "Sorprendentemente existo todo el año"

"Han pasado 35 años desde que estuve en los Globos de Oro, gracias por darme la bienvenida, sé que es raro verme en las fiestas, pero, sorprendentemente, existo durante todo el año", destaca Macaulay Culkin.

Los Globos de Oro han dejado imágenes muy destacadas como, por ejemplo, el reencuentro de Miley Cyrus y Selena Gómez. "Decían que no se podían ni ver y que eran enemigas íntimas, pero aparentemente han mostrado buena sintonía", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde también resalta el vídeo de Ana de Armas con Jacob Elordi.

Y es que la actriz hispano-cubana y el actor con orígenes vascos, que compartieron pantalla en la película 'Deep Water', demostraron gran complicidad al saludarse en la gala. Sin embargo, a Alfonso Arús le parece "que es mejor pareja para Ana de Armas" Hamilton: "Pega más con él". "Yo a este le veo flojeras", asegura el presentador del actor, al que defienden desde plató las colaboradoras insistiendo en que "está de moda", "tiene mucha percha" y "es el novio de Internet".

Por último, Macaulay Culkin fue otro de los protagonistas de la gala. El actor de 'Solo en casa sorprendió al público al aparecer en el escenario y gastar una broma: "Han pasado 35 años desde que' estuve en los Globos de Oro, gracias por darme la bienvenida, sé que es raro verme en las fiestas, pero, sorprendentemente, existo durante todo el año".

