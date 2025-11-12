Leo Harlem, a los hermanos medianos: "Los olvidados, no interesáis a nadie"

El debate sobre si ser el hermano mayor, mediano o pequeño marca la diferencia ha llegado al plató de Aruser@s. "¿Hay algún hermano mediano en la sala?", pregunta Leo Harlem en su show, antes de rematar: "No levantéis, que no le interesáis a nadie".

Si hay algo que se ha debatido en el plató de Aruser@s es la preferencia que existe entre hermanos menores, mayores y medianos. Mientras que los pequeños parecen tener la vida resuelta y gozan de algún capricho más, gracias, en parte, al camino que han abierto los hermanos mayores, los medianos son los grandes olvidados.

Así lo piensa también Leo Harlem, que ha hablado sobre el tema en su último show: "Esos niños a los que nadie presta atención".

"¿Hay algún hermano mediano en el show?", pregunta el cómico al público, cuando de pronto, varios levantan la mano. “Bajad las manos, que a nadie le interesáis”, ríe el humorista.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que el mediano "no está en ninguna parte". Para Alfonso Arús, en el fondo, "es una suerte". "Porque pasa inadvertido", asegura el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.