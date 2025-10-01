Una joven española alucina con el precio de su hotel "barato" a las afueras de Madrid: "115 euros la noche, carísimo"

La tiktoker '@almumagon', comparte con sus seguidores un 'room tour' de la habitación "más económica" que ha encontrado lejos del centro de Madrid: "115 euros la noche, en este pueblico, me parece carísimo".

La joven del viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató se ha hospedado en una de las habitaciones más baratas "a las afueras de Madrid".

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la chica, '@almumagon' en TikTok, hace un 'room tour' a sus seguidores. "He buscado por todo Madrid y esto, a las afueras; era lo más barato y nos ha costado 115 euros", alucina la creadora de contenido, que asegura que "le parece carísimo". "Me fui este verano a Italia y me costó 75 euros la noche y venir a un pueblico de Madrid y que me cueste 115 euros la noche...", insiste la joven, que no da crédito.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre la subida de precios. "En el centro, por menos de 400 euros no tienes una habitación", lamenta Alba Gutiérrez.

Alfonso Arús, por su parte, intenta romper una lanza a favor de cómo han cambiado las comodidades, a mejor, en los alojamientos: "Hoy en día todos los hoteles tienen televisión; en mi época, el hotel que tenía era un lujazo".

