Una joven explica los motivos por los que me ha dejado su trabajo en un supermercado. "Cuando me dijeron que tenia que entrar a trabajar a las 05:30 al supermercado, me quedé loca", así comienza explicando la joven porque ha renunciado a su trabajo. "Yo pensaba que entraría a las 9:00 'happy flower' cuando tú también entras a comprar y claro te lo encontrarías todo puestecito", declara la joven.

"Te pongo en contexto, entras a las 5:30 de la mañana, dependiendo del día y en ese tiempo repones toda la tienda y allí hay unos montones de pales que encima tienes que ir moviendo cajas de carro en carro para llevarlo a su sección", explica la chica, que añade que a ella no le gustaba nada reponer y mover las cajas porque "siempre se me rompían las uñas con el cartón".

"Si se le rompen las uñas tiene que renunciar a ese trabajo", afirma irónicamente Alfonso Arús tras ver el vídeo, mientras Hans Arús, que recoge el cable del presentador, cuenta que pensaba que para trabajar en Aruser@s tenía que estar a las 7:00 en plató, pero le dijeron que tenía que ir a las 4:30 y confiesa que está pensando en dejarlo.