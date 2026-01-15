Una joven comparte lo que le dan de comer en el "campamento intensivo" voluntario para perder peso

Un "campamento intensivo" para perder peso se ha vuelto viral en redes por su estricto régimen alimenticio: "solo pueden comer lo que quepa en unas bandejas con verduras, fruta y muy poca proteína".

En China, una joven se ha hecho viral en redes sociales al mostrar su experiencia en lo que se conoce como "campamentos intensivos voluntarios para perder peso", donde deben seguir un régimen alimenticio muy estricto.

"Son bandejas que mayormente tienen hortalizas, fruta, algo de hidratos de carbono y muy poca proteína", explica Alba Sánchez, mostrando el vídeo que está dando que hablar. La tertuliana añade que la polémica está servida y es que, según cuenta, "deben hacer largas colas para controlar la ansiedad por comer" y solo pueden consumir lo que quepa en su bandeja.

Para Alfonso Arús "tiene matices militares". "Es lo que en Estados Unidos se llama 'bootcamp', donde algunos padres envían a sus hijos a este tipo de escuelas con régimen disciplinario. Esto es lo mismo, pero aplicado a la comida", comparte Óscar Broc.