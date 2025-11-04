Un joven argentino recupera la foto familiar con Maradona tras 30 años desaparecida: "Mi padre me lo dijo antes de fallecer"

Este viral presentado en Aruser@s mezcla una historia de nostalgía, fútbol y redes sociales. Aquí puedes ver cómo un joven argentino logró dar con su foto con Maradona en 1992, tras 30 años desaparecida.

En este vídeo de Aruser@s, Hans Arús presenta el viral deun creador de contenido argentino que desvela cómo su padre, antes de fallecer, le confesó tener una foto con Diego Armando Maradona. A partir de esa insólita revelación, el joven emprende una búsqueda entre los medios locales.

El único dato que tenía era que la foto había sido tomada hace más de 30 años, en Mar del Plata. Tras pasar varios días contactando con diferentes medios de comunicación, decidió contactar a una amiga periodista y fue entonces cuando llegó la sorpresa.

"No me lo podía creer. Sale mi hermana, Maradona, mi padre y otras dos personas que no sé quiénes son. Así que, si eres uno de ellos, o te reconoces, que sepas que tienes una foto con Maradona", bromea el joven, que muestra la imagen tomada en 1992.

Desde el plató de Aruser@s, la anécdota deja sin palabras a los tertulianos. "¿Cómo se lo ha guardado el padre 30 años?", se sorprendía Hans Arús, mientras Alfonso Arús añade con humor: "Yo preferiría tener una foto con el Maradona gordo, su época maña se cotiza más".

