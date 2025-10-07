Jorge Blass sorprende a los concursantes de Tesoro o Cacharro con un truco de magia

En este vídeo puedes ver cómo la magia creada por Jorge Blass ha dejado a los concursantes, Iñaki López, Marc Flotats y todo el plató de 'Tesoro o Cacharro' sin palabras.

Los concursantes de 'Tesoro o Cacharro' llegan a la segunda ronda, donde Iñaki López presenta al invitado de este quinto programa:Jorge Blass.

"Experto en convertir lo imposible en realidad, fue uno de los primeros aprendices de Juan Tamariz y es el primer ilusionista español galardonado con el Stage Magician of The Year, 'los Óscar de la magia'", anuncia el presentador vasco, dando paso al ilusionista al plató.

Juan desvela a Jorge cómo en su adolescencia también le picó el guisanillo del mundo de la magia. "Mientras mis amigos estaban en corrillo, yo hacía trucos y me ganaba o un cubata o un número de teléfono", dice entre risas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el truco de magia que Jorge Blass regala a los concursantes del programa.

