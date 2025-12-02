Jordi Cruz explica en este vídeo que los yogures no tienen fecha de caducidad: "Te los puedes comer dos semanas después y más"

El famoso y televisivo chef Jordi Cruz desvela en este vídeo viral que Tatiana Arús, colaboradora de Aruser@s, dice que los yogures no tienen fecha de caducidad. Pero lo que sí hay que tener es sentido común, Tatiana.

Los yogures no tienen fecha de caducidad desde el año 2014, pero aunque ya haya pasado más de una década desde que se implantó este cambio, a los españoles nos sigue sin quedar claro si ese griego que tenemos en la nevera desde enero es comestible.

Jordi Cruz, el famoso y televisivo chef, nos lo deja bien claro en este vídeo viral que recoge Aruser@s: "Lo que tienen es fecha de consumo preferente. ¿Qué significa? Que pueden pasar unos días y que los puedes consumir con tranquilidad".

Según nos indica, la fecha de consumo preferente es de 28 días desde su elaboración, pero a partir de ahí, hay "dos semanas más para consumirlos sin problema".

Incluso después de esos 14 días, si lo abrimos y vemos que no tiene mal aspecto, nos lo podemos comer, asegura. Sobre todo, que tenga buen color y olor y no tenga moho. "¿Qué puede pasar? Que tenga menos sabor o un poquito de acidez". En ese caso, "a la basura".

En el plató del programa de laSexta Tatiana Arús está indignada. Ella lleva años defendiendo lo mismo que Jordi Cruz y nadie le ha hecho caso. "Si lo dice él, tiene credibilidad. Si lo digo, yo... es que digo que 'to padentro'", se queja.

Alfonso Arús, presentador y padre de Tatiana, recuerda algunas de las frases más polémicas de la colaboradora conforme a este tema.

