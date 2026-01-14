Jessica Bueno, ilusionada con un chico al que Kiko Rivera sigue en redes sociales

Jessica Bueno ha confirmado que se encuentra ilusionada de nuevo tras comenzar a conocer a un joven músico. La joven aparece con el chico en la portada de la revista 'Diez Minutos', que les ha pillado paseando.

Alfonso Arús repasa las portadas más destacadas de las revistas del corazón. Por ejemplo, la revista 'Diez Minutos' lleva en su portada a Jesús Vázquez, quien ha cambiado de vida a los 60 años. Por su parte, también aparece Jessica Bueno, quien estaría de nuevo ilusionada junto a un joven. Casualmente, el chico y Kiko Rivera, su expareja y padre de su hijo mayor, se siguen en redes sociales.

Por su parte, la revista 'Lecturas' la protagoniza Julia Roberts, quien ha reconquistado Hollywood tras recibir una gran ovación en los Globos de Oro. "Se cumplen 35 años de Pretty Woman", destaca Alfonso Arús en el plató, donde destaca también la portada de la revista 'Hola'. En ella aparece Samantha Vallejo-Nágera junto a su hijo Roscón, que cumple 18 años.

