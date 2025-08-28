Jabifus apunta a una posible infidelidad de Kiko Rivera como motivo de su ruptura con Irene Rosales: "Ella ha dicho, 'ya está bien el cachondeo'"

Jabifus, el vidente de Aruser@s, echa las cartas a Irene Rosales y Kiko Rivera tras conocerse la noticia de su separación. ¿Volverán a estar juntos? Todo apunta a que se trata de algo definitivo.

Jueves de salseo astral en Aruser@s. Jabifus, el vidente de cabecera del programa de laSexta siempre está al día de las últimas noticias del mundo del corazón y nos desvela qué les deparará el futuro a los famosos que protagonizan las portadas de las revistas.

En esta ocasión y como no podía ser de otra manera, las cartas nos hablan de la separación de Kiko Rivera (Acuario) e Irene Rosales (Géminis). "Tengo que decir y sobre todo remarcar que está ruptura ha sido motivada por Irene. Ella tiene el poder y las ganas de romper con todo lo establecido pese a que sea la cabeza de la familia", desvela.

Y es que ha salido la carta de la emperatriz y después, la del carro. "Ella ha tomado la decisión", asegura.

"Se va a dar una revelación dentro de poco en forma de exclusiva en la que digan qué ha pasado, pero tiene que ver con algo que ha hecho Kiko bastante fuerte, como una presunta infidelidad, que ya la cosa no avanzaba o que Irene ha dicho 'ya está bien el cachondeo y aquí me quedo", concluye.