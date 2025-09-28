Aruser@s Weekend
La insólita declaración de amor de una fan a Leo Messi: "Mi marido está en casa, no importa"
Una fan de Leo Messi no ha podido ocultar su amor por el futbolista y se ha declarado ante cientos de seguidores mientras el argentino, casi inmóvil, no sabe "dónde meterse". Aquí puedes ver la divertida reacción.
"Estas imágenes no tienen desperdicio", ríe Tatiana Arús, antes de mostrar el viral que ha puesto a Leo Messi en un verdadero 'tierra, trágame'.
Y es que al futbolista argentino se le han declarado ante cientos de personas. "¡Te amo! Mi marido está en casa, no importa", bromea una fan desde el público, como vemos en el viral que acompaña esta noticia.
La reacción de Messi, casi inmóvil, ha provocado carcajadas entre los internautas. Un simple gesto que esconde la vergüenza del momento. "Hace una pequeña aprobación como para salir del paso, pero no sabe dónde meterse", comenta Tatiana Arús entre risas.
