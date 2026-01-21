Una influencer avisa a una chica de que su novio le manda mensajes inapropiados y ella lo justifica: "Tú te insinúas y él es un hombre"

"Me sabe fatal decirte esto, pero tu novio lleva un año escribiéndome diciendo que siente cosas por mí", escribió Lluna Clark a la novia de un chico que no paraba de mandarle DM en Instagram. La joven reacciona... echándole la culpa a ella.

La conocida influencer Lluna Clark ha protagonizado uno de los vídeos virales más comentados de los últimos días, recogido por Aruser@s, tras relatar una situación completamente surrealista.

Según explica, llevaba más de un año recibiendo mensajes insistentes de un chico que le confesaba que sentía cosas por ella. Lo sorprendente llegó cuando, al entrar en su perfil de Instagram, descubrió que el joven tenía novia. Ante esta situación, Lluna decidió contactar directamente con la chica para informarle de lo ocurrido.

"Me sabe fatal decirte esto, pero tu novio lleva más de un año escribiéndome y diciéndome que siente cosas por mí. No he tenido nada con él, ni siquiera le he contestado, pero me parecía injusto que no lo supieras. Si quieres, puedo enseñarte los mensajes", le escribió la creadora de contenido, adjuntando capturas de todas las conversaciones recibidas.

La respuesta de la novia dejó a Lluna completamente perpleja. "He hablado con mi novio y tú te insinúas. Él es un hombre. Yo lo que veo es que subes historias para que los hombres te comenten", le contestó. "O sea, totalmente justificado: él es un hombre, ¿qué va a hacer?", resume la influencer con ironía en el vídeo. La joven admitía que su pareja "cayó en la tentación", pero responsabilizaba a Lluna de la situación: "La provocación es tuya".

Las reacciones no se han hecho esperar en el plató del programa de laSexta. Angie Cárdenas se muestra consternada: "Me preocupa el machismo en gente tan joven". Por su parte, Alfonso Arús ironiza sobre el argumento esgrimido por la novia: "La solución será que las influencer, en lugar de salir provocando, salgan con un hábito de monja".

