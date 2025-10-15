La inesperada y viral confesión de una azafata sobre las cosas que hacen a escondidas: "El vaso de agua es contagioso"

"¿Sabías que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún pasajero en el avión, lo escondemos?", desvela la auxiliar de vuelo @barbiebac.ok en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

¿Cuántos años tenías cuando descubriste que beber agua es tan contagioso como un bostezo? Eso es lo que nos desvela esta azafata (@barbiebac.ok en TikTok) en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. Según desvela, los auxiliares de vuelo temen el momento en el que un pasajero les pide un vaso de agua y es debido a este extraño fenómeno.

Tanto es así que, cuando se lo dan a la persona que lo ha solicitado, lo hacen a escondidas. "Cuando nos llaman desde el asiento, cuanto lo tenemos que llevar caminando por el pasillo, lo tratamos de esconder, porque si nos ve otro pasajero, nos va a pedir un vaso de agua también", explica.

La auxiliar de vuelo nos da un consejo: "Si quieres tomar agua en el avión, en el medio de la noche o en cualquier momento del vuelo, trata de no llamarnos con el botón y ven caminando hasta la cocina de las azafatas, que te lo damos ahí".

"A mí me da muchísimo apuro pedirlo", reconoce Rocío Cano en el plató del programa de laSexta. "A mí da apuro porque con la compañía con la que vuelo, si lo pido, lo tengo que pagar... y caro", confiesa Marc Redondo.

